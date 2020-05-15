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15.05.2020 12:32
Проект: В регионах

Нововоронежская АЭС бесперебойно снабжает энергией Воронежскую область

С 1 января по 30 апреля 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 9,78 млрд. кВт/ч электроэнергии. Это на 44% (2,988 млрд кВт/ч) больше выработки за аналогичный период 2019 года. При этом 9,11 млрд. кВт/ч электроэнергии было передано в Единую энергосистему России. Такое увеличение выработки связано с вводом в эксплуатацию инновационного энергоблока № 7 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

По данным Системного оператора выработка электроэнергии в энергосистеме Воронежской области за январь - апрель 2020 года составила 10,203 млрд кВт/ч, что на 39,7% больше, чем за первые четыре месяца 2019 года.

Потребление электроэнергии за тот же период составило 4,154 млрд кВт/ч, что на 1,7% больше аналогичного показателя 2019 года.

Избыток производства электроэнергии на территории энергосистемы Воронежской области передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. Суммарный переток из энергосистемы Воронежской области в январе - апреле 2020 года составил 6,049 млрд кВт/ч.

Фото: Нововоронежская АЭС
Энергоблок Нововоронежской АЭС испытали маневрированием

"В операционную зону Воронежского регионального диспетчерского управления входят три электростанции общей установленной мощностью 4263 МВт. Наибольший вклад в снабжение региона электричеством вносит Нововоронежская АЭС - филиал Концерна "Росэнергоатом", - отметила директор филиала АО "Системный оператор единой энергетической системы" Воронежского РДУ Наталья Панова.

Стоит отметить, что Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки № 4, 5 и 6: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №7 ведется планово-предупредительный ремонт, который начался 1 апреля и завершится 20 мая.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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