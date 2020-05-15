Орловская прокуратура проверит жалобы медиков на недоплаты

Прокуратура Орловской области начала проверку после сообщений в СМИ и соцсетях о том, что медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, не получают положенных стимулирующих выплат. В частности, было сказано о том, что дополнительные средства не были начислены не только врачам, но и среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи.

- При выявлении нарушений прав указанных граждан будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования, - отметила представитель прокуратуры Орловской области Татьяна Цуканова. - Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

Тем временем, в облдепартаменте здравоохранения заявили, что медики смогут получить разъяснения о сроках и порядке выплат, позвонив на "горячую линию", которая работает в департаменте. Звонки по телефонам - 8(4862) 43-31-45, (4862) 47-52-07 принимаются по будням с 9 до 18 часов.