Почти 370 граждан России вылетели на родину из США

Рейс Нью-Йорк - Москва вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди. На борту находятся 369 россиян, сообщили в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.

Дипломаты отметили, что 14 мая генконсульство во взаимодействии с посольством РФ в США предприняли все необходимые меры для отправки на родину россиян, оказавшихся в сложном положении на территории США, пишет "Интерфакс". Этим рейсом возвращаются 10 школьников, а также 30 россиян из "гуманитарного списка", которые нуждаются в эвакуации.

Ожидается, что борт приземлится в аэропорту "Шереметьево" в 11:45 мск. Власти регионов и Роспотребнадзор организуют для прибывших пассажиров специальные бесплатные трансферы до мест фактического проживания. Отметим, что это уже пятый по счету вывозной рейс из США в Россию.