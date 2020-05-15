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15.05.2020 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Калугой главврач уволился после скандала с доплатами за COVID-19

Текст: Елена Шулепова

В Калужской области главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 уволился после жалобы медиков на мизерность стимулирующих выплат за работу с инфицированными COVID-19. Подробности "РГ" рассказал заместитель главы регионального минздрава Илья Соваков.

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Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков Сосенской больницы (входит в состав Козельской межрайбольницы № 3), что доплаты за работу с инфицированными за апрель не соответствуют их ожиданиям. В обращении называется цифра - 27 рублей. Это при том, что, по словам медицинских работников, они целый месяц на выездах забирали мазки у COVID-положительных пациентов. Столь незначительный размер выплат медикам объяснили тем, что согласно приказу по больнице расчет велся по минутам, непосредственно проведенным с коронавирусным больным.

- К сожалению они обратились в СМИ, хотя в минздраве работает горячая линия специально для разрешения подобных конфликтов и разъяснений. Если есть какие-то нарушения, мы сразу же реагируем. Мы попросили пояснить случившееся главного врача Козельской межрайонной больницы, но он сообщил только, что написал заявление об увольнении. Сегодня утром с коллективом встретился новый главврач, - рассказал Илья Соваков.

По словам замминистра, эта встреча прошла позитивно - новый руководитель и коллектив больницы нашли взаимопонимание. В течение ближайшей недели главврач разберется по каждому конкретному случаю.

Заместитель министра здравоохранения Калужской области призвал медиков обращаться по любым вопросам на горячую линию минздрава, чтобы не возникало недопонимания, и, чтобы ведомство могло своевременно и оперативно реагировать в случае нарушений.

"Мы поддерживаем наших врачей и медсестер , но, к сожалению, негативную роль зачастую играет "человеческий фактор", - пояснил Соваков.

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