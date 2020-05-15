Похоронное агентство Смоленска извинилось за объявление о скидке "Корона"

Смоленское агентство ритуальных услуг объявило о 20-процентной скидке на памятники по промо-коду "Корона", чем вызвала неоднозначную реакцию горожан. Соответствующие объявления появились в подъездах жилых домов областного центра, сообщает РИА Новости.

Директор фирмы Денис Яновский извинился перед теми, чьи чувства задело данное объявление. Он пояснил, что слово "корона", легшее в основу акции, связано не с коронавирусом, а с королевской скидкой, которую агентство предоставляет по случаю десятилетия.

Убрать вызвавшую неоднозначную реакцию рекламу, по его словам, затруднительно, поскольку объявление отпечатано на листе большого формата вместе с макетами других компаний.