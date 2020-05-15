Посольство РФ: На родину вернутся россияне из Восточной и Южной Африки

Самолет с 56 россиянами на борту вылетел утром в пятницу из столицы Маврикия города Порт-Луи в рамках программы вывоза соотечественников. "Все, кто хотел, возвращаются с острова в Индийском океане на родину", - заявили в посольстве РФ.

Среди пассажиров жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Томска и ряда других российских городов, пишет ТАСС. Самолет направляется в южноафриканский Йоханнесбург, чтобы забрать еще около 100 человек. Оттуда воздушное судно совершит перелет на остров Занзибар, где возьмет еще около 120 человек. С Занзибара в Москву борт отправится во второй половине дня в пятницу.

По данным дипломатов, этот возвратный рейс предназначен для тех россиян, которые по каким-либо причинам оказались в Восточной и Южной Африке в тот момент, когда там был введен карантин из-за коронавируса. Потребовалась значительная работа посольств РФ на Маврикии, в ЮАР и Танзании, чтобы согласовать с местными властями и различными службами организацию перелета.