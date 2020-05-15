Рекордное число пациентов вылечилось от COVID-19 за сутки в Подмосковье

За сутки в Московской области от COVID-19 вылечился 481 человек, что является рекордным показателем для региона. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"За сутки в области вылечился 481 человек, все они выписаны из медицинских учреждений", - следует из сообщения.

Всего в Подмосковье от коронавируса вылечились 2468 человек. В столице выздоровели еще 1235 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, в результате чего общее количество поправившихся пациентов в городе увеличилось до 24 562.