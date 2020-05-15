В Липецкой области начат прием документов на выплату детских пособий

Липчанам предоставили возможность подать документы на получение пособия для семей с детьми от трех до семи лет на десять дней раньше заявленного срока. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Игорь Артамонов. Он заявил, что для удобства жителей региона сделать это можно тремя способами.

Так, документы принимаются через портал Госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства.

Игорь Артамонов отметил, что сделать это в электронном виде через портал будет наиболее удобно: от заявителя не потребуется никаких документов, только заявление. В МФЦ и соцзащите нужно будет предъявить паспорт. Но при этом, в электронном заявлении все же следует указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.

Глава региона напомнил, что выплата в размере 50 процентов от прожиточного минимума - то есть 4920 рублей - положена семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. Выплачивать пособия начнут с 1 июня. Липчане получат сумму сразу за шесть месяцев, начиная с января 2020 года. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.

- Семьям с детьми нужно оказать помощь быстро и адресно, - заявил Игорь Артамонов, подчеркнув, что поддержка этой категории липчан всегда была и останется приоритетом для региональной власти.