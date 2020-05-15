В Липецкой области начат прием документов на выплату детских пособий

Новости

Для экспортеров сельхозпродукции смягчены требования по льготными кредитам 15:11
На Ямале ребенок погиб из-за принесенной отцом водки 15:10
Почему раковую опухоль Анастасии Заворотнюк не стали лечить вирусом 15:10
Средняя цена нефти Urals составила 19,91 доллара за баррель 14:59
Нейрохирурги Петербурга сделали девочке редчайшую операцию на мозге 14:58
В Росгвардии рассказали о мерах по поэтапному выходу из карантина 14:55
Число лесных пожаров в майские праздники сократилось в два раза 14:52
В Италии могут разрешить свободное передвижение внутри страны 14:51
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, но не разговаривает 14:49
Актриса Екатерина Климова рассказала о своих разрушенных семьях 14:47
За майские праздники было ликвидировано свыше 900 лесных пожаров 14:45
В медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 27 москвичей 14:43
В Грузии после 22 мая перестанет действовать режим ЧП 14:42
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19 14:41
Шойгу: Количество случаев COVID-19 в армии снижается с 8 мая 14:38
ЕЭК расширяет переговоры о зонах свободной торговли 14:37
Огромная озоновая дыра над Арктикой почти исчезла 14:33
На Среднем Урале пациентов с COVID-19 без симптомов поместят в изоляторы 14:32
Путин возмутился "бюрократической канителью" вокруг выплат медикам 14:31
В Калининграде нашли застрявшую в жилом доме мину времен войны 14:28
В Госкомнаце Крыма открыли сектор работы с мигрантами 14:28
Оставшиеся матчи сезона в чемпионате России пройдут без зрителей 14:27
ГАЗ на полгода перейдет на четырехдневный режим работы 14:27
В Подмосковье похитили две фуры медицинских масок 14:25
Исследование показало, как долго частицы слюны могут находиться в воздухе 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Московское метро отмечает 85-летие
Московское метро отмечает 85-летие
Можно ли проверить работу сотрудника на удаленке
Можно ли проверить работу сотрудника на удаленке
15.05.2020 14:21
Проект: В регионах

В Липецкой области начат прием документов на выплату детских пособий

Липчанам предоставили возможность подать документы на получение пособия для семей с детьми от трех до семи лет на десять дней раньше заявленного срока. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Игорь Артамонов. Он заявил, что для удобства жителей региона сделать это можно тремя способами.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Так, документы принимаются через портал Госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства.

Игорь Артамонов отметил, что сделать это в электронном виде через портал будет наиболее удобно: от заявителя не потребуется никаких документов, только заявление. В МФЦ и соцзащите нужно будет предъявить паспорт. Но при этом, в электронном заявлении все же следует указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.

Фото: Администрация Липецкой области
В Липецкой области усилили ограничения против коронавируса

Глава региона напомнил, что выплата в размере 50 процентов от прожиточного минимума - то есть 4920 рублей - положена семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. Выплачивать пособия начнут с 1 июня. Липчане получат сумму сразу за шесть месяцев, начиная с января 2020 года. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.

- Семьям с детьми нужно оказать помощь быстро и адресно, - заявил Игорь Артамонов, подчеркнув, что поддержка этой категории липчан всегда была и останется приоритетом для региональной власти.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал возможный срок опубликования статьи Путина о войне
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19
Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии
Кабмин выделит 6 млрд на кредитную программу поддержки занятости
В Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля