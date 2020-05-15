В Липецкой области начат прием документов на выплату детских пособий

Так, документы принимаются через портал Госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства.
Игорь Артамонов отметил, что сделать это в электронном виде через портал будет наиболее удобно: от заявителя не потребуется никаких документов, только заявление. В МФЦ и соцзащите нужно будет предъявить паспорт. Но при этом, в электронном заявлении все же следует указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.
Глава региона напомнил, что выплата в размере 50 процентов от прожиточного минимума - то есть 4920 рублей - положена семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. Выплачивать пособия начнут с 1 июня. Липчане получат сумму сразу за шесть месяцев, начиная с января 2020 года. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.
- Семьям с детьми нужно оказать помощь быстро и адресно, - заявил Игорь Артамонов, подчеркнув, что поддержка этой категории липчан всегда была и останется приоритетом для региональной власти.