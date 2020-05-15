Каршеринг в Москве может возобновить работу в ближайшее время

Власти Москвы обсуждают возобновление работы каршеринга, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Решение будет приниматься по итогам консультаций с Роспотребнадзором и закрепляться указом главы города, заявил заммэра Максим Ликсутов. Пока разработан проект правил, который предложат операторам после возможного одобрения на всех уровнях.

Во-первых, машины предлагается сдавать в аренду не менее чем на пять дней. Таким образом, воспользоваться шерингом смогут только обладатели долгосрочных пропусков. Во-вторых, в приложение нужно будет обязательно вводить коды пропуска. Наконец, в-третьих, после каждой аренды автомобиль надо будет снимать с линии и дезинфицировать. За этим предполагается вести строжайший контроль.