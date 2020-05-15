В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.

Экс-офицер полиции задержан, как сообщило РБК, по делу об организации преступного сообщества. Следствию известно о хищении прав на 11 квартир, расположенных в разных районах Москвы, в том числе в центре столицы. В прошлом году по этому же делу уже были арестованы несколько чиновников, среди которых и ведущий специалист-эксперт отдела регистрации прав на недвижимость по Северо-Восточному административному округу Москвы.

Следователи считают, что задержанный оперативник предоставлял информацию о пустующих квартирах, собственники которых скончались. Поэтому квартиры подлежали передаче в собственность города в качестве выморочного имущества. Однако эти квартиры "уводились" мошенниками и перепродавались.

Известно, что задержанный был уволен из органов внутренних дел еще в 2018 году.