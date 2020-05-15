В Воронеже пожарные не смогли подъехать к горящему дому

Из-за припаркованных во дворе легковушек автомобили пожарных не смогли подъехать к горящему дому в Воронеже. В огне погибла женщина, другая попала в больницу.

Пожар на улице Минской произошел в ночь на 15 мая. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 0.19, горела квартира на 10 этаже.

- Первый расчет не смог доехать до подъезда 80 метров - на это расстояние пришлось прокладывать рукав, а затем тянуть его на 10 этаж. Автолестница вообще не смогла подобраться к дому - не проходила по габаритам, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Через полчаса пожар потушили, выгорела одна комната, остальные помещения оказались сильно закопчены. В квартире нашли тело 34-летней женщины, даму 59 лет госпитализировали.

- Мы не утверждаем, что жертвы на пожаре появились из-за припаркованных машин. На данном этапе мы лишь констатируем, что частный автотранспорт серьезно ограничил деятельность пожарных. Говорить о причинах трагедии можно будет после проведения всех экспертиз и дознания, - уточнил руководитель пресс-службы Сергей Хренов.

Спасатели напоминают автомобилистам о необходимости оставлять во дворах проезды для спецтехники.