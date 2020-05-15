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15.05.2020 08:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В выходные в столичный регион придут заморозки

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столичном регионе в ночь на субботу и на воскресенье возможны заморозки. Днем воздух прогреется до "апрельской нормы", сообщает Метеобюро Москвы и области. В выходные дни столичный регион окажется в между северным циклоном и южным антициклоном. Воздух будет холодным, но осадки вероятны только в воскресенье.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Какая погода будет летом

"В ночь на субботу воздух остынет до минус 2 градусов, днем температура вырастет до плюс 16, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Такой перепад температур связан с ночным выхолаживанием воздуха за счет ясного неба, днем ясное небо и солнце тоже прогреют воздух. В воскресенье днем не выше 14 градусов. Временами может идти дождь. Такая погода будет соответствовать окончанию апреля, а суточная температура будет на 3-4 градуса ниже нормы".

По словам Поздняковой, в пятницу, 15 мая, регион будет находиться в тыловой части циклона, поэтому днем не выше 13, к вечеру похолодает до нуля градусов, временами будет идти дождь.

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