Власти Подмосковья проконтролируют перечисление выплат медикам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проконтролировать перечисление выплат медикам. "Все работники здравоохранения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, должны полностью получить и федеральные, и региональные надбавки", - заявил он.

По словам Воробьева, в Подмосковье с коронавирусными больными работают более 22 тысячи человек. Из федерального бюджета область получила более 650 миллиона рублей на доплаты медработникам. И добавила свыше 1 миллиарда из своего бюджета. Теперь главная задача - убедиться, что каждый врач, медсестра и водитель автомобиля "Скорой помощи" получили положенные им доплаты.

Андрей Воробьев напомнил, что в скором времени начнёт работать федеральная горячая линия по выплатам, и все жалобы медперсонала будут уходить на государственный уровень.