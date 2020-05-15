Глава ЕАО и мэр Биробиджана ушли на изоляцию из-за COVID-19 в оперштабе

В Еврейской автономной области у одного из членов оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 выявили коронавирус, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

"Так как этот человек накануне принимал участие в заседании, вчера все члены штаба ушли на самоизоляцию по постановлению главного врача области. В том числе глава региона Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый", - говорится в сообщении.

Руководить субъектом в ближайшие дни будет исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Дмитрий Братыненко.

Всего в автономии у 223 человек выявлена новая инфекция, 78 пациентов выздоровели, двое умерли.