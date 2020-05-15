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15.05.2020 08:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медики Приамурья получили выплаты за работу с больными COVID-19

Текст: Татьяна Дмитракова
В Амурской области врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям "скорой помощи" и другим специалистам, которые заняты в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией и профилактике распространения COVID-19, полностью выплачены положенные им стимулирующие надбавки.

Об этом сообщили в минздраве региона.

Напомним, по предложению главы государства для тех, кто оказывает медпомощь гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией, установлены специальные федеральные доплаты. В Амурской области такое материальное вознаграждение положено более чем 650 специалистам.

Медикам, которые не подпадают под критерии федеральных выплат, также начисляют надбавки, но платежи производят за счет областного бюджета. На эти цели выделен 71 миллион рублей.

Региональные стимулирующие выплаты предназначены для четырех категорий сотрудников медучреждений.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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Первая группа - это специалисты, оказывающие медпомощь или направленные на вызов к пациентам с подозрением на ОРВИ и внебольничную пневмонию. Вторая - те, кто связан с лабораторными исследованиями на коронавирус. Третья - сотрудники обсерваторов, а четвертая - работники медицинских учреждений, осуществляющие санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу. Врачам положено 16 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу - 8 тысяч, водителям санитарного транспорта - 5 тысяч, младшему медицинскому персоналу и уборщикам помещений - 4 тысячи рублей.

Министерство здравоохранения Амурской области и подведомственные ему учреждения сделали перерасчет федеральных стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией. Все выплаты за апрель произведены в полном объеме, и в установленные сроки аванса за май (начиная с 15 мая) денежные средства зачислены на личные счета сотрудников.

- Доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку начислены за счет средств федерального бюджета согласно постановлению правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 и за апрель выплачены в полном объеме, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения области Наталья Газданова.

Платежи получил 471 человек. В их числе 125 врачей (средний размер доплаты - 40 тысяч рублей), 249 сотрудников среднего звена (20 тысяч) и 59 представителей младшего медицинского персонала (15 тысяч рублей).

Амурской области удалось остановить распространение COVID-19

- За выполнение особо важных работ - в соответствии с постановлением правительства РФ от 12.04.2020 № 484 - работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (то есть с подтвержденным диагнозом), за счет федерального бюджета также начислены выплаты стимулирующего характера, - отметила Наталья Газданова. - Они предназначены 184 медработникам.

В этом случае суммы выше. В среднем по 80 тысяч рублей получили 37 врачей, по 50 тысяч - 86 медсестер и фельдшеров, по 25 тысяч - 21 санитарка и 40 водителей автомобилей скорой медицинской помощи.

Для получения точной информации о стимулирующих выплатах работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, министерство здравоохранения Амурской области организовало "горячую линию" по телефону 8 (4162) 200-952.

Между тем

Амурские медики вылечили от COVID-19 уже 44 человека.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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