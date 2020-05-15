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15.05.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Курилах выявлен первый случай COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

На Курильских островах впервые подтвержден коронавирус. Такой диагноз поставили жителю Дагестана, который приехал на остров Кунашир несколько дней назад.

Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат, поэтому пассажир получил предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал мазки из носа и горла.

"При этом, не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу. Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима", - сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Чтобы как можно быстрее установить круг контактных лиц, в Южно-Курильском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Пациент изолирован в районное медицинское учреждение. В город направлен вертолет санавиации, чтобы госпитализировать его в инфекционный госпиталь Долинска. До тех пор, пока не будут установлены контактные лица, с островом прекращается транспортное сообщение.

Известно, что мужчина должен был работать водолазом на судне "Байкал", принадлежащем предприятию, добывающему трепанга и морских ежей. Между тем сегодня в отношении этой фирмы было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. На судно наложен арест.

Напомним, с 14 мая в области ввели цифровые пропуска, чтобы пресечь въезд незаконных работников и тем самым обезопасить жителей. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственников на островах.

По последним данным, коронавирус в регионе диагностирован 50 людям, 27 из которых уже выздоровели. В России COVID-19 выявлен у 252245 человек. 53530 из них вылечились, жертвами стали 2305.

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