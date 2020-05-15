Студент с Дальнего Востока попал в число лучших прогнозистов по COVID-19

Студент четвертого курса Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Максим Шульга стал одним из лучших на международном соревновании по интеллектуальному анализу данных COVID-19 Data Challenge. Как сообщает пресс-служба вуза, участники разрабатывали прогнозную модель факторов распространения коронавируса в разных странах. Всего в математическом прогнозировании соревновались 560 человек из разных стран мира.

Исходными данными для программистов стали подтвержденные случаи COVID-19 из исследования Johns Hopkins University CSSE. Участники строили алгоритм, с помощью которого давали прогноз распространения коронавируса в ближайшие семь дней.

"Основной задачей для конкурсантов являлось применение своих умений в прогнозировании на основе математических моделей. Распространение вируса - это одновременно и простая, и сложная задача. Ее решение показывает, насколько участник понимает, какой именно инструментарий нужно использовать и как он умеет им владеть", - пояснил директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.

Максим Шульга занял 10 место в индивидуальном зачете. Кроме него ДВФУ представляли еще несколько человек. Вся команда университета получит стипендию от организатора соревнований на время работы над проектом по прогнозированию.

Как отмечается в сообщении, разработка качественных прогностических моделей дает возможность понять динамику, способствует быстрому приятию решений и необходимых мер.

Организаторами соревнований выступили Международное сообщество Open Data Science, Sberbank Artificial Intelligence и ПАО "Сбербанк".