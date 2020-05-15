В Бурятии Кижигинский район закрыли на карантин из-за COVID-19

В Бурятии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на карантин закрыли Кижигинский район, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В течение 14 дней запрещен въезд и выезд, допуск на территорию будет осуществляться через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Запрет касается также перемещения между населенными пунктами внутри района", - отмечается в сообщении.

В муниципалитете уже выявлено 172 человека с коронавирусом. Это превышает средний показатель по региону в семь раз. По мнению специалистов, такая ситуация складывается из-за нарушения местными жителями режима самоизоляции. Два пациента 83 и 89 лет скончались.

"Приостановить работу организаций всех форм собственности за исключением жизнеобеспечивающих. В район надо формировать десант, чтобы усилить меднаблюдение и сопровождение", - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего в республики зарегистрировано 865 случаев COVID-19. 269 граждан уже выздоровели, шесть человек умерли.