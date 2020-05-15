Жителя Приамурья осудили условно за экстремизм в Сети

В Амурской области суд города Свободный вынес обвинительный приговор 25-летнему жителю за публичную экстремистскую деятельность.

Молодой человек выложил в одну из социальных сетей призывы убивать граждан определенной национальности, который приехали в Свободный строить газово-перерабатывающий завод. Это уголовное дело расследовали сотрудники регионального УФСБ. По итогам психолого-лингвистической экспертизы сообщения мужчины были признаны экстремистскими.

"Подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - говорится в официальном сообщении суда.

Осужденному в течении года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационных сетей.

Суд также конфисковал в доход государства мобильный телефон, с помощью которого преступник размещал в интернете призывы к убийствам.