Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.

"У нас есть один случай, когда пациентка после 1 апреля была выписана с двумя отрицательными результатами, но через 16 дней у нее появились симптомы острого респираторного заболевания", - цитирует "Интерфакс" главврача Республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.

Она отметила, что вновь взятые анализы показали положительный результат на COVID-19. Пациентка находится в больнице, но сейчас болезнь протекает у нее тяжелее, чем в первый раз. Где и как женщина могла заразиться снова, пока неизвестно.

Врачи также находятся в сомнениях, повторное ли это заражение коронавирусом. В пользу этой версии говорит то, что между выпиской и появлением респираторной симптоматики прошло 15-16 дней.

"Либо это все-таки рецидив той инфекции, который у нее был. Для нас это еще пока не совсем понятно", - сказала Сымбелова.

По данным на утро 15 мая, в республике коронавирусная инфекция подтверждена у 865 человек. 269 из них вылечились, шестеро скончались. В России COVID-19 за все время выявлен у 252245 человек.