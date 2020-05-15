Еще больше предприятий смогут получить поддержку от государства

Правительство РФ расширило перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от режима самоизоляции при распространении новой коронавирусной инфекции.

В перечень были добавлены пункты: "Производство изделий народных художественных промыслов", "Деятельность по осуществлению торговли через автоматы", "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах". С полным списком пострадавших отраслей можно ознакомиться на портале государственной поддержки Самарской области mabiz.ru в разделе "Антикризисные меры". Также для представителей бизнеса работает телефон "горячей линии" 8 (800) 300-63-63.

Отметим, если отрасль (ОКВЭД) не включена в перечень, организация автоматически лишается права претендовать на преференции налогового характера, перенос платежей по кредитам, снижение страховых взносов, отсрочку арендных платежей, низкие ставки по кредитам и на прочие меры поддержки.

Накануне министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил рост в регионе числа беспроцентных кредитов, выданных региональными отделениями банков-лидеров. По данным на восьмое мая банки одобрили заявки 236-ти компаний и выдали "нулевых" кредитов на 433,6 миллиона рублей. Также финансовые организации оформили договора реструктуризации и "кредитных каникул" с 736 организациями на 9,6 миллиарда рублей.

- Хочется поблагодарить региональные органы федеральной налоговой службы и руководство банковского сектора региона. Слаженная работа и растущее количество удовлетворенных заявок предпринимателей говорит об эффективной мере взаимодействия с коммерсантами, попавшими в трудную ситуацию, - подчеркнул Дмитрий Богданов.

Кроме того, в ближайшее время по распоряжению президента социально ориентированные НКО получат дополнительные меры поддержки, сопоставимые с принятыми в отношении пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. В том числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в соцфонды, отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества. Через полгода накопившуюся задолженность по платежам можно будет внести не одной суммой, а постепенно, частями. Также разрабатываются механизмы финансовой поддержки НКО на выплату зарплат, а также предоставления льготных кредитов на эти цели.