На Вятке вакцину от полиомиелита применят для профилактики COVID-19

В Кировской области вакцину от полиомиелита стали применять в качестве профилактики COVID-19. Пока это наблюдательная программа-исследование, сообщает пресс-служба правительства области.

В эксперименте могут принять участие люди от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по заболеванию коронавирусом - это медперсонал, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта, сотрудники ведомств и министерств.

- Нужно пройти определенные анализы и собеседования с докторами, понять всю серьезность мероприятия - как себя вести, какие дневники заполнять, что должно стать итогом. Это, с одной стороны, научное наблюдение за свойствами препарата, который уже более 60 лет есть в календаре прививок, а с другой стороны, в условиях пандемии, - это важная история по защите лиц из групп риска, - прокомментировал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Он также сообщил, что тоже примет участие в программе. Сегодня глава региона заполнил необходимые документы и прошел собеседование. Позже ему сообщат время вакцинации.

Также участвовать в исследовании уже решил ординатор Максим Мартынов, работающий терапевтом в одной из больниц Кирова.

- Как врач я в курсе, что это за вакцина. Никаких побочных эффектов от нее быть не должно. Думаю, что и себя защищу, и смогу принести какую-то пользу, - сказал Мартынов.

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