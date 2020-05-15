Нижегородская область введет свои выплаты медикам за COVID-19

В ближайшее время в Нижегородской области будут введены региональные выплаты для сотрудников медицинских организаций, работающих с больными коронавирусом. Они коснутся тех категорий работников, которые не вошли в федеральные перечни.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. На доплаты медработникам региона направлено 136,5 миллиона рублей. По сообщению пресс-службы, в середине этой недели деньги были доведены до всех медицинских организаций, где ведется лечение больных с COVID-19.

Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову довести до главврачей и руководителей медицинских организаций рекомендации федерального Минздрава о начислении доплаты в зависимости от отработанных сотрудниками смен в контакте с больными коронавирусом.

- От руководства страны получен абсолютно четкий сигнал: не нужно заниматься крохоборством и бюрократией, считать минуты и часы, отработанные с больными коронавирусом. Многие главврачи или их заместители слишком предметно восприняли термин "фактически отработанное время". Перед руководством лечебных учреждений поставлена задача на ближайшие месяцы получить как можно больше средств и как можно скорее направить их сотрудникам, - отметил глава региона.

Он поручил также провести ревизию каждого случая, когда у людей возникали вопросы по начислениям. В случаях, если средства были начислены некорректно, должен быть произведен перерасчет, а сотрудники медицинских организаций должны знать, когда получат полагающиеся им деньги.