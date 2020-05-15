Пермские ученые создали новую технологию 3D-печати

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали датчик, который усовершенствует технологию трехмерной печати металлических изделий.

- Печать на 3D-принтере металлических изделий происходит из мотка проволоки, которую расплавляет электронный луч. Но не всегда можно обеспечить точное воздействие луча на наплавочный материал. Поэтому мы разработали датчик, который позволяет получать информацию о совмещении электронного луча с проволокой в процессе послойного создания металлической детали, - пояснил один из разработчиков новой технологии, инженер кафедры "Сварочное производство, метрология и технология материалов" ПНИПУ, кандидат технических наук Степан Варушкин.

Исследователи уже разработали лабораторный образец датчика. В отличие от зарубежных аналогов пермская технология позволяет точнее и в разы быстрее производить совмещение электронного луча с наплавочной проволокой. Она менее требовательна к оборудованию и более гибка к изменениям режимов и схемы наплавки.

Изобретение может найти применение в авиа- и ракетостроительной отраслях.