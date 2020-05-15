В Пензе три человека задержаны по делу о хищениях в минсельхозе

Три человека задержаны по делу о мошенничестве с бюджетным средствами в минсельхозе Пензенской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержаны три человека. Это зампред правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, его первый заместитель Андрей Персанов и гражданин, не состоявший на государственной службе.

Мера пресечения в отношении задержанных будет установлена Ленинским районным судом в субботу 16 мая. Эту ночь они провели в следственном изоляторе. Расследование продолжается.

Напомним, днем ранее обыски ФСБ прошли в региональном министерстве сельского хозяйства и по месту жительства задержанных. Они проверяются на причастность к хищению бюджетных средств группой лиц в особо крупном размере. Сумма похищенных средств пока не называется.