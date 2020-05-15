В Пензенской области задержаны оптовые наркоторговцы

В Пензенской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте синтетических наркотиков, в том числе дизайнерских. Они распространяли их оптом в разных регионах России.

Как сообщили в МВД РФ, сначала были задержаны двое жителей Саратова. На арендованном автомобиле они направлялись из Москвы в Пензу с крупной партией наркотиков. За сутки им удалось сделать закладки в пяти тайниках, расположенных в разных городах по пути следования. Примечательно, что с ними расплачивались биткоинами.

Автомобиль был задержан сотрудниками полиции на трассе Нижний Новгород - Саратов. На заднем сиденье в спортивной сумке лежали два килограмма синтетических наркотиков. При обысках по месту жительства задержанных изъято еще 2,5 килограмма. Как показала экспертиза, это был N-метилэфедроном.

В ходе расследования были установлены и другие участники преступной группы. Они распространяли оптовые партии наркотиков от 20 граммов до нескольких килограммов на территории более десяти регионов России. Для перевозки использовались автомобили со специально оборудованными тайниками. Общение между сообщниками осуществлялось через общедоступные мессенджеры.

Также обнаружена нарколаборатория, оборудованная в коттедже на территории Раменского района Московской области. При обыске в помещении изъято более полутора тонн реактивов и свыше десяти килограммов наркотических средств, в том числе высококонцентрированный реагент, используемый как основа для изготовления дизайнерских наркотиков.

Сотрудниками полиции задержаны 10 подозреваемых. Среди них предполагаемые организаторы лаборатории, закладчики, межрегиональные курьеры и администраторы интернет-магазинов, через которые сбывались наркотические средства. Все фигуранты громкого дела заключены под стражу.

УМВД России по Пензенской области возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 УК РФ.