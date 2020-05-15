В Ульяновской области сыроделы получили поддержку из бюджета

Ульяновские фермеры осваивают производство сыров из овечьего молока. Элла Глебова стала одним из первооткрывателей, поставляя этот редкий продукт на региональный рынок.

Хозяйство Глебовых в селе Смородино Сенгилеевского района получило грант на развитие семейной фермы в размере семи миллионов рублей.

Эти средства пошли на закупку 250 овец породы тексель, 103 романовской и трех остфризской породы. На ферме оборудовали зал автоматической дойки на 12 постов и станцию выпойки ягнят. Реконструировали здание фермы, оборудовали загоны с автоматическими поилками и подогревом воды, проложили новый водопровод. Построили отдельное помещение для ягнят, летние площадки выгула с навесами и кормушками, реконструировали административное здание. Предприятие создало новые рабочие места на селе со среднемесячной зарплатой около 25 тысяч рублей. На ульяновской ферме варят выдержанные натуральные сыры из фермерского молока с использованием итальянских ингредиентов.

- На сегодня фермерство - динамично развивающаяся сфера, которая быстро адаптируется к новым экономическим реалиям. Подтверждением служат производственные показатели отрасли. Именно поэтому мы продолжим финансировать программы по поддержке начинающих сельских предпринимателей и семейных животноводческих ферм, - сообщил глава региона Сергей Морозов во время посещения КФХ Глебовых.

Разведение овец для производства молока - новое направление в ульяновском животноводстве.

- У нас большие планы на ближайшие два года. В этом году планируем полностью реконструировать вторую ферму и построить дополнительные площадки для выгула животных, новый склад для хранения сена и соломы. Изначально мы взяли ферму 80-х годов и восстановили ее, - рассказывает Элла Глебова. - Что касается реализации сыров, мы продаем их не только в Ульяновске, но и в Краснодаре. Так же образцы были отправлены в торговые сети в Москву. Сейчас мы выпускаем несколько вариантов овечьего сыра - два полутвердых и еще готовимся производить "Рокфор" для московских ресторанов.

По словам заместителя Председателя Правительства - Министра АПК и развития сельских территорий Ульяновкой области Михаила Семенкина, это перспективное направление животноводства, которое пользуется поддержкой в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Ульяновская область активно участвует во всех программах поддержки развития малых форм хозяйствования на селе, которые реализуются на федеральном уровне. Кроме того, на региональном уровне по инициативе губернатора принят ряд специальных программ, в частности закон о кооперации, благодаря которому у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, появились новые возможности для развития агробизнеса, - отметил Михаил Семёнкин.

В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования в Ульяновской области было направлено около 230 миллионов рублей. Одной из программ, которая успешно реализуется с 2004 года, является программа развития семейной животноводческой фермы. По ней в прошлом году гранты в сумме 33 миллиона рублей получили шесть фермеров, которые привлекли дополнительно около 20 миллионов собственных средств.

КФХ Глебовых также занимается выращивают корма гидропонным методом - путем проращивания злаковых или бобовых культур, что избавляет фермеров от зависимости выращивания и заготовки кормов на полях, позволяет рационально и выгодно использовать свободную землю.

- Зеленые гидропонные корма являются естественным органическим кормом, богатым легкопереваримыми питательными веществами и витаминами. У зеленого корма есть масса преимуществ, благодаря такому питанию животные меньше болеют, повышается качество молока. А для нас это особенно важно, потому как эффективность хозяйства растет примерно на 25 процентов, - пояснил глава КФХ Сергей Глебов.

В 2019 году Сергей Глебов стал победителем программы "Агростартап", которая успешно действует в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Данный проект начал действовать в 2019 году, за это время 22 человека уже получили гранты на развитие малого бизнеса.

В 2020 году финансовая поддержка из регионального бюджета будет увеличена. Размеры гранта составят до пяти миллионов рублей для мясного или молочного направления, до шести миллионов рублей с формированием неделимого фонда кооператива. Для других видов сельскохозяйственной деятельности гранты составят соответственно три и четыре миллиона рублей.