Александр Усс: "Очаг инфекции в вахтовом поселке локализуем в ближайшие дни"

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Одним из главных вопросов повестки стала эпидемиологическая ситуация на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате, где рабочие в массовом порядке заразились коронавирусом,.

Александр Усс поручил рабочей группе под руководством вице-премьера края Анатолия Цыкалова вылететь в вахтовый поселок в Северо-Енисейский район. В состав рабочей группы также вошли представители краевого министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, МЧС и полиции.

- Золотодобывающая компания "Полюс" предпринимает очень серьезные усилия по локализации вспышки коронавирусной инфекции в своем вахтовом поселке. Но в то же время надо прямо сказать, что ситуация остается достаточно серьезной. Как известно, силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. И в течение ближайших двух дней Министерство обороны по нашему запросу развернет еще один.

Главная проблема, с которой столкнулось предприятие, это, прежде всего, отсутствие так называемого маневренного жилого фонда, который бы позволил четко отделить здоровых от инфицированных. Организация нашего палаточного городка на 200 мест, а также мобильный городок, который поставит туда в ближайшие два дня Министерство обороны РФ, позволят эту задачу решить. Я надеюсь, что в течение следующей недели очаг этот будет локализован, ситуация на предприятии стабилизируется, - отметил Губернатор Красноярского края.