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15.05.2020 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-депутату Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Текст: Екатерина Дементьева

Бизнесмену Анатолию Быкову, в прошлом депутату Законодательного собрания Красноярского края, предъявлено обвинение по уголовному делу об убийстве двух человек в 1994 году.

Как сообщает Следственный комитет России, трое свидетелей впервые за 26 лет дали показания на Быкова как на заказчика преступления, пояснив, что молчали раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку. Были проведены проверки показаний на месте, а также очные ставки, в ходе которых свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили данные ими ранее показания.

Фото: youtube.com
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По сообщениям "Интерфакса" со ссылкой на неназванный источник, очные ставки прошли с другими фигурантами дела, в частности, с организатором покушения Владимиром Татаренковым, ранее привлеченным по данному делу и с исполнителем убийства Бакуровым.

Напомним, 7 мая Быкова задержали в Красноярске в собственном доме. Свердловский районный суд Красноярска поместил его под арест до 4 июля 2020 года. Возбуждено уголовное дело по статье. 17 УК РФ ("Соучастие в преступлении") и статье 102 УК РФ ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору"). По данным следствия, в 1994 году Быков организовал убийство одного члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его знакомого Кирилла Войтенко из-за конфликта по поводу распределения доходов от совместной деятельности.

Ранее по этому делу был осужден и приговорен к пожизненному заключению исполнитель убийства - Бакуров, а также организатор покушения Владимир Татаренков - он осужден на 13 лет лишения свободы.

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