Названы самые пожароопасные регионы

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров этим летом существует в Иркутской области, Краснодарском крае и в Якутии. Такой прогноза на основе собственных многолетних наблюдений и данных Росгидромета представил на пресс-конференции в ТАСС, проходившей в онлайн-режиме начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев.

"Этой весной наиболее сложная обстановка была на юге Дальнего Востока: Хабаровский край, Амурская и Еврейская области, Забайкалье, но сейчас ситуация переломлена и находится под контролем, - доложил Николай Кривошеев. - В июне-июле готовимся к наиболее напряженной обстановке в Иркутской области, Красноярском и в Якутии. Работа будет осложнена грозами, удаленностью точек возгорания от мест дислокации лесопожарных формирований".

Как отметил Николай Кривошеев, сотрудники лесопожарных подразделений готовы к противодействию огню, разработаны планы, в том числе, переброски сил и средств между регионам.

"В прошлом году пожарные из федерального резерва провели по два месяца в командировках, работали в условиях задымленности", - добавил Николай Кривошеев.