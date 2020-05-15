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15.05.2020 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названы самые пожароопасные регионы

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров этим летом существует в Иркутской области, Краснодарском крае и в Якутии. Такой прогноза на основе собственных многолетних наблюдений и данных Росгидромета представил на пресс-конференции в ТАСС, проходившей в онлайн-режиме начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев.

"Этой весной наиболее сложная обстановка была на юге Дальнего Востока: Хабаровский край, Амурская и Еврейская области, Забайкалье, но сейчас ситуация переломлена и находится под контролем, - доложил Николай Кривошеев. - В июне-июле готовимся к наиболее напряженной обстановке в Иркутской области, Красноярском и в Якутии. Работа будет осложнена грозами, удаленностью точек возгорания от мест дислокации лесопожарных формирований".

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Как отметил Николай Кривошеев, сотрудники лесопожарных подразделений готовы к противодействию огню, разработаны планы, в том числе, переброски сил и средств между регионам.

"В прошлом году пожарные из федерального резерва провели по два месяца в командировках, работали в условиях задымленности", - добавил Николай Кривошеев.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Росгидромет Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток СФО Иркутская область ЮФО Краснодарский край ДФО Якутия ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область Лесные пожары

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