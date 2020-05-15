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15.05.2020 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео очной ставки с Анатолием Быковым

Текст: Екатерина Дементьева

Следственный комитет России опубликовал видео показаний свидетелей на очной ставке с Анатолием Быковым. Напомним, 7 мая бизнесмена задержали в Красноярске, а сегодня ему предъявили обвинение в убийстве двух человек в 1994 году.

Как сообщает пресс-служба СКР, обвинения были выдвинуты по показаниям троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков.

Фото: Руслан Кривобок
СК предъявил обвинение Анатолию Быкову в двойном убийстве

На видеозаписи имена участников очной ставки не называются, однако в одном из фигурантов можно узнать Владимира Татаренкова, организатора покушения в 1994 году. Он заявил, что пошел на преступление по предложению Быкова. Также "люди Быкова" предоставили ему и его подельникам квартиру на время организации покушения, а потом - дома, где скрывались исполнители убийства.

Сам Анатолий Быков отрицает все обвинения против него.

Напомним, следствие полагает, что в1994 году Анатолия Быкова произошел конфликт с одним из участников его ОПГ - Александром Наумовым из-за распределения доходов от совместной деятельности. Быков также заподозрил Наумова и его приятеля в покушении на его жизнь и, как полагает следствие, дал поручение Владимиру Татаренкову устранить обоих. Тот привлек Сергея Бакурова и Владимира Чучкова, и те расстреляли Наумова и его знакомого Войтенко из автомата и пистолета.

Сергей Бакуров приговорен к пожизненному заключению. Татаренков - к 13 годам лишения свободы, его срок скоро заканчивается.

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