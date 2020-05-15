В Кузбассе при пожаре погибли двое взрослых и двое детей

В кузбасском городе Осинники при пожаре погибли четыре человека, включая двоих детей. Причины трагедии выясняют следователи.

Тела 38-летней и 35-летней женщин, а также девочек пяти и тринадцати лет были обнаружены после тушения пожара в одном из частных домов сегодня в 4.30 утра местного времени. Как было установлено позже, спастись удалось 31-летней женщине, десятилетнему мальчику и четырехлетней девочке.

По версии следствия, возгорание началось ночью на веранде. 31-летняя хозяйка, увидев огонь, разбудила домочадцев. Но покинуть горящий дом удалось только ей и двум детям. Женщина позвонила родственнику, который и вызвал сотрудников МЧС. Ликвидировав возгорание, они нашли потерпевших уже без признаков жизни.

- Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении либо короткое замыкание. Назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую - для установления причин смерти жертв (они приходятся друг другу родственниками) и пожаро-техническую - для определения причин пожара.