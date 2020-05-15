В Кузбассе проверят жалобы медиков на нехватку средств защиты

Видеообращения выложили в Сеть сотрудники городской станции скорой помощи. Они заявили об отсутствии достаточного количества средств индивидуальной защиты и неполучении положенных им стимулирующих доплат за работу в условиях пандемии коронавируса. По их словам, деньги выплачивают только тем, кто госпитализирует людей с уже подтвержденным диагнозом COVID-19. А федеральные выплаты за работу с пациентами, у которых инфекция подозревалась и подтвердилась позже, медики, как следует из видеообращений к властям, не получили.

Между тем сотрудники анжерской "скорой" продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на нехватку средств индивидуальной защиты. По их словам, большинство бригад выходят на смены в одноразовых комбинезонах, которые после стирки и обработки используются повторно. А маски шьют сами, поскольку таким средством защиты можно пользоваться не больше двух часов, а их выдают на 12. При этом респираторы (они тоже используются неоднократно) получают лишь бригады, эвакуирующие пациентов с подтвержденным заболеванием в инфекционную больницу.

- В связи с публикациями о нарушении прав медицинских работников в Анжеро-Судженске организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства, ее проведение поручено городской прокуратуре, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - При выявлении указанных нарушений прав граждан будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, врачи скорой помощи, работающие с инфицированными пациентами, в течение трех месяцев должны получать по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - по 25 тысяч рублей из федерального бюджета. Врачам медучреждений положено по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу - по 50 тысяч, младшему - по 25 тысяч рублей.

Кроме того, в Кузбассе для медработников, которые оказывают помощь больным коронавирусом в специализированных стационарах, ввели дополнительные региональные выплаты. Для врачей - сто тысяч рублей, для среднего персонала - 70 тысяч, для младшего и иного персонала - 35 тысяч рублей. Как уточнил замгубернатора области по социальному развитию Алексей Цигельник, средства начисляются тем, кто непрерывно находится в круглосуточном стационаре в течение 14 суток (а потом еще столько же - в обсерваторе). Если же этот срок меньше, денежная сумма рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Кроме того, премии из областного бюджета положены работающим с пациентами с диагнозом COVID-19 сотрудникам обсерваторов и приемных отделений перепрофилированных больниц, а также имеющим дело с коронавирусом представителям вспомогательных служб - лабораторных, паталогоанатомических, судебно-медицинской экспертизы и дезинфекционных станций. Врачи и специалисты с высшим медицинским образованием получают по 30 тысяч рублей, средний медперсонал - по 15 тысяч, младший и прочий - по 7,5 тысячи рублей. Сроки и объемы выплат медикам - на личном контроле главы региона Сергея Цивилева.

В областном минздраве сообщили, что в начале мая 27 медикам за помощь пациентам с опасным диагнозом выплачено в общей сложности 667,4 тысячи рублей региональных стимулирующих надбавок к мартовской зарплате. А сумма областной поддержки за апрель 284 сотрудникам 31 учреждения здравоохранения составила 14,2 миллиона рублей. Всего же за первые два месяца работы в условиях пандемии, по данным минздрава, почти тысяче медработников Кузбасса начислено более 28,7 миллиона рублей федеральных и региональных стимулирующих выплат.