В Кузбассе проверят жалобы медиков на нехватку средств защиты

Новости

За два года по Крымскому моста проехали почти 10 миллионов машин 10:42
В Петербурге отказавшийся надевать маску пассажир избил контролера метро 10:37
В пельменях семи торговых марок обнаружена кишечная палочка 10:35
ЦИК Беларуси завершает прием заявлений от инициативных групп 10:32
Рекордное число пациентов вылечилось от COVID-19 за сутки в Подмосковье 10:27
Стало известно, сколько российские геймеры тратят на игры 10:25
В мире может появиться первый триллионер 10:19
Французский филиал IKEA будут судить за слежку за сотрудниками 10:17
Двух рыбаков нашли в Микронезии после 42-дневного дрейфа в океане 10:14
Начал работу сервис групповой видеосвязи в Facebook 10:11
На Ставрополье за сутки скончались три пациента с COVID-19 10:07
Как сладкая газировка и зубная паста могут пригодиться в машине 10:03
На Камчатке военные построили многофункциональный медцентр 09:55
Московские врачи вылечили от коронавируса 24 562 человек 09:52
Глава ЕАО и мэр Биробиджана ушли на изоляцию из-за COVID-19 в оперштабе 09:51
На Южном Урале число случаев COVID-19 превысило полторы тысячи 09:35
Задержаны грабители, напавшие на полицейских в Подмосковье 09:33
В ТиНАО электропоезд сбил легковой автомобиль 09:31
Преподаватель МГУ уволится после публикаций о домогательствах в вузе 09:29
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом 09:27
Автор "Петербургского ангела" скончался от двусторонней пневмонии 09:26
Врач ЦКБ считает, что эпидемия COVID-19 продлится все лето 09:24
Омского таксиста осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии 09:18
"Инвитро" начинает тестирование на антитела к коронавирусу 09:13
В Гидрометцентре исключили резкое потепление в европейской части России 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
15 мая - видеопрезентация майского выпуска исторического журнала "Родина"
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19
15 мая - видеоинтервью с Алексеем Мазусом о массовом тестировании москвичей на иммунитет к COVID-19
15.05.2020 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе проверят жалобы медиков на нехватку средств защиты

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Прокуратура Кемеровской области начала проверку сведений о нарушении прав медицинских работников в моногороде Анжеро-Судженске.

Видеообращения выложили в Сеть сотрудники городской станции скорой помощи. Они заявили об отсутствии достаточного количества средств индивидуальной защиты и неполучении положенных им стимулирующих доплат за работу в условиях пандемии коронавируса. По их словам, деньги выплачивают только тем, кто госпитализирует людей с уже подтвержденным диагнозом COVID-19. А федеральные выплаты за работу с пациентами, у которых инфекция подозревалась и подтвердилась позже, медики, как следует из видеообращений к властям, не получили.

Фото: iStock
Волгоградский облздрав опроверг данные о работающих в наволочках врачах

Между тем сотрудники анжерской "скорой" продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на нехватку средств индивидуальной защиты. По их словам, большинство бригад выходят на смены в одноразовых комбинезонах, которые после стирки и обработки используются повторно. А маски шьют сами, поскольку таким средством защиты можно пользоваться не больше двух часов, а их выдают на 12. При этом респираторы (они тоже используются неоднократно) получают лишь бригады, эвакуирующие пациентов с подтвержденным заболеванием в инфекционную больницу.

- В связи с публикациями о нарушении прав медицинских работников в Анжеро-Судженске организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и трудового законодательства, ее проведение поручено городской прокуратуре, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - При выявлении указанных нарушений прав граждан будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, врачи скорой помощи, работающие с инфицированными пациентами, в течение трех месяцев должны получать по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - по 25 тысяч рублей из федерального бюджета. Врачам медучреждений положено по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу - по 50 тысяч, младшему - по 25 тысяч рублей.

Кроме того, в Кузбассе для медработников, которые оказывают помощь больным коронавирусом в специализированных стационарах, ввели дополнительные региональные выплаты. Для врачей - сто тысяч рублей, для среднего персонала - 70 тысяч, для младшего и иного персонала - 35 тысяч рублей. Как уточнил замгубернатора области по социальному развитию Алексей Цигельник, средства начисляются тем, кто непрерывно находится в круглосуточном стационаре в течение 14 суток (а потом еще столько же - в обсерваторе). Если же этот срок меньше, денежная сумма рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Мурашко выступил против "поминутной" оплаты труда медиков

Кроме того, премии из областного бюджета положены работающим с пациентами с диагнозом COVID-19 сотрудникам обсерваторов и приемных отделений перепрофилированных больниц, а также имеющим дело с коронавирусом представителям вспомогательных служб - лабораторных, паталогоанатомических, судебно-медицинской экспертизы и дезинфекционных станций. Врачи и специалисты с высшим медицинским образованием получают по 30 тысяч рублей, средний медперсонал - по 15 тысяч, младший и прочий - по 7,5 тысячи рублей. Сроки и объемы выплат медикам - на личном контроле главы региона Сергея Цивилева.

В областном минздраве сообщили, что в начале мая 27 медикам за помощь пациентам с опасным диагнозом выплачено в общей сложности 667,4 тысячи рублей региональных стимулирующих надбавок к мартовской зарплате. А сумма областной поддержки за апрель 284 сотрудникам 31 учреждения здравоохранения составила 14,2 миллиона рублей. Всего же за первые два месяца работы в условиях пандемии, по данным минздрава, почти тысяче медработников Кузбасса начислено более 28,7 миллиона рублей федеральных и региональных стимулирующих выплат.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Захарова назвала дезинформационной кампанией заявления генсека НАТО
Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США
Попова: Рост числа носителей COVID-19 в России удалось остановить
Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России
В Гидрометцентре исключили резкое потепление в европейской части России
В МВД определили, когда и как можно приземлять беспилотники
ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Кимрах