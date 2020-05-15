В Новосибирске к 1 сентября откроют Центр детского творчества

Здание на улице Приморской, 3 было построено в 1954 году. В январе 2020 года был заключен муниципальный контракт на проведение капремонта кровли и чердачного перекрытия. На эти цели выделено 15 миллионов рублей.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что год назад было принято непростое решение закрыть аварийное здание школы. Ознакомившись с ходом ремонта на объекте, глава региона отметил, что работы будут завершены в срок - к 1 сентября текущего года.
- В этой школе особая методика преподавания, работают высококлассные специалисты. Важно, чтобы здесь учебный процесс возобновился в новом учебном году. Нет сомнений в том, что обновленная школа начнет работать к 1 сентября, - отметил мэр Анатолий Локоть.
Как рассказали специалисты, после начала работ обнаружились скрытые дефекты - отсутствие перемычек над оконными проемами второго этажа. Чтобы устранить этот недостаток, в зону капремонта пришлось включить площади второго этажа. На эти цели дополнительно направят 1,3 миллиона рублей, на которые проведут перепланировку, укрепят оконные проемы, установят новые окна.
Мэр Анатолий Локоть поручил специалистам профильных ведомств рассмотреть возможность реконструировать пристройку к зданию ЦДТ, которая также находится в аварийном состоянии и не используется много лет.
- Одно из предложений - воспользоваться областной программой, поддерживающей создание инженерных классов. По этой программе мы можем получить средства на капитальный ремонт, фактически - реконструкцию. В таком случае в отреставрированных помещениях будут обустроены инженерные классы, - сказал Анатолий Локоть.
Такой опыт есть в Новосибирске: на базе учреждений дополнительного образования созданы инженерные классы.
Справка "РГ"
К настоящему времени на объекте завершены все демонтажные работы, заменена часть стропил, установлены новая обрешетка и металлическое кровельное покрытие. Строители возводят чердачное перекрытие, монтируют электропроводку, ведут штукатурные работы. В дальнейшем в здании обновят системы отопления, электроснабжения, заменят системы оповещения и управления эвакуацией людей.