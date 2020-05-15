В Новосибирске к 1 сентября откроют Центр детского творчества

К началу нового учебного года в Советском районе Новосибирска после капитального ремонта откроют Центр детского творчества (ЦДТ).

Здание на улице Приморской, 3 было построено в 1954 году. В январе 2020 года был заключен муниципальный контракт на проведение капремонта кровли и чердачного перекрытия. На эти цели выделено 15 миллионов рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что год назад было принято непростое решение закрыть аварийное здание школы. Ознакомившись с ходом ремонта на объекте, глава региона отметил, что работы будут завершены в срок - к 1 сентября текущего года.

- В этой школе особая методика преподавания, работают высококлассные специалисты. Важно, чтобы здесь учебный процесс возобновился в новом учебном году. Нет сомнений в том, что обновленная школа начнет работать к 1 сентября, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказали специалисты, после начала работ обнаружились скрытые дефекты - отсутствие перемычек над оконными проемами второго этажа. Чтобы устранить этот недостаток, в зону капремонта пришлось включить площади второго этажа. На эти цели дополнительно направят 1,3 миллиона рублей, на которые проведут перепланировку, укрепят оконные проемы, установят новые окна.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть поручил специалистам профильных ведомств рассмотреть возможность реконструировать пристройку к зданию ЦДТ, которая также находится в аварийном состоянии и не используется много лет.

- Одно из предложений - воспользоваться областной программой, поддерживающей создание инженерных классов. По этой программе мы можем получить средства на капитальный ремонт, фактически - реконструкцию. В таком случае в отреставрированных помещениях будут обустроены инженерные классы, - сказал Анатолий Локоть.

Такой опыт есть в Новосибирске: на базе учреждений дополнительного образования созданы инженерные классы.

Справка "РГ"

К настоящему времени на объекте завершены все демонтажные работы, заменена часть стропил, установлены новая обрешетка и металлическое кровельное покрытие. Строители возводят чердачное перекрытие, монтируют электропроводку, ведут штукатурные работы. В дальнейшем в здании обновят системы отопления, электроснабжения, заменят системы оповещения и управления эвакуацией людей.