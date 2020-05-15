В новосибирской школе отремонтировали бассейн

В среднем образовательном учреждении № 165 в Советском районе введен в эксплуатацию бассейн.

Спортивный объект в школе, расположенной на улице Бердышева, 15 микрорайона ОбьГЭС, был капитально отремонтирован.

На выездном совещании специалисты рассказали мэру Новосибирска Анатолию Локтю, что в помещении уже завершены все работы, бассейн полностью готов к эксплуатации. Занятия плаванием здесь начнутся в новом учебном году. Планируется, что посещать занятия здесь смогут около тысячи детей в неделю.

Глава города отметил, насколько важно оснастить все образовательные объекты современным высокотехнологичным оборудованием, чтобы у ребятишек была возможность заниматься в комфортных условиях.

- Плавание - это не только спорт, физкультура, это еще и укрепление иммунитета, закаливание, что особенно важно в период распространения вирусных инфекций, - сказал Анатолий Локоть.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Капитальный ремонт плавательного бассейна школы № 165 начался в октябре 2019 года. В общей сложности на ремонт и оснащение спортивного объекта направлено почти 15 миллионов рублей.

Анатолий Локоть отметил высокое качество ремонта с применением современных технологий. В частности, обновленная установка системы очистки воды позволяет использовать одну и ту же воду, пропуская ее через фильтры. Ранее в этом бассейне работала проточная система, из-за которой был высокий расход водопроводной воды.

- Проект бассейна - стандартный, такой же реализован в школе в Кировском районе. Всего в этом учебном году мы привели в порядок, капитально отремонтировали пять бассейнов, - рассказал Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

В помещении бассейна в школе № 165 Советского района капитально отремонтированы системы электроснабжения, отопления, вентиляции и водоподготовки. Также заменены окна, обновлена система АПС и оповещения, отремонтирована чаша бассейна, завезена новая мебель. Глубина чаши бассейна составляет 90 см в мелкой части и 110 см - в глубокой.