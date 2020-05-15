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15.05.2020 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске полицейских арестовали после убийства задержанного

Текст: Наталья Граф

Кировский районный суд Томска принял решение об аресте троих экс-сотрудников ОМВД России по Бакчарскому району УМВД России по Томской области. Накануне они были уволены из полиции по отрицательным мотивам.

Бывших оперативников подозревают в совершении тяжкого преступления: по материалам дела, они забили задержанного до смерти.

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- По предварительным данным, в ночь на 1 мая 2020 года трое полицейских, ложно воспринимая интересы службы, незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар, не имея на то законных оснований, - сообщает СУ СК РФ по Томской области. - Они доставили его в здание отдела полиции, где подвергли избиению, нанеся удары руками и ногами по голове и телу.

От полученных повреждений задержанный скончался.

В отношении полицейских возбуждено несколько уголовных дел. Для их расследования создана следственная группа из пяти человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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