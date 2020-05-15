Автор "Петербургского ангела" скончался от двусторонней пневмонии

В Петербурге в Мариинской больнице скончался скульптор Роман Шустров, в театральной и выставочной среде он известен как кукольник. А петербуржцы и туристы знают его как автора мини-скульптуры "Петербургский ангел", ставшей одним из символов Северной столицы.

"Ангел стал неотъемлемой частью театральной творческой атмосферы города. Говорят, в лучших творениях художника всегда есть частица его души…", - говорят в Молодежном театре на Фонтанке, рядом с которым установлен "Петербургский ангел". В театре говорят, смерть Романа Шустрова стала для всего коллектива настоящей трагедией.

Роман Шустров в начале мая был госпитализирован с пневмонией. У художника была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Смерть Романа Шустрова стала шоком для поклонников его творчества. Страница скульптора в Facebook превратилась в стену памяти. Люди оставляют соболезнования, публикуют фотографии с работами Романа Шустрова, но чаще всего вспоминают того самого "Петербургского ангела", который не смог спасти своего создателя от коварного вируса.