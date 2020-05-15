Петербургский волонтер проекта #Мывместе: Мы работаем за спасибо

Так получилось, что для большинства волонтеров проект #Мывместе стал первым опытом добровольчества. Поэтому впечатления обычно резко полярные, без полутонов. Либо: "Фу, какая ерунда, не хочу быть бесплатным курьером", либо: "Ах, как прекрасно помогать, почему я не делал этого раньше".

Петербурженка Василиса Колосова - одна из немногих, у кого многолетний опыт волонтерства. Причем именно со стариками, то есть теми, на помощь кому направлен проект. Она поделилась с "Российской газетой" своими размышлениями по поводу нынешней акции поддержки пожилых людей во время пандемии и добровольчества в целом:

- К старикам меня тянуло с детства. Мне всегда было интересно слушать их рассказы про долгую жизнь, мудрые советы, рассуждения. После школы пошла в акушерский колледж, и первая практика мне досталась на отделении неврологии с двумя палатами лежачих стариков, многие из которых были одиноки. Работа нелегкая и не радужная. Но когда летом нас распределяли на длинную практику, и девочки выбирали отделения и больницы поприятнее, я вернулась в ту обычную, старую больницу, в то же отделение неврологии - мне хотелось хоть как-то скрасить жизнь этим лежачим бабушкам и дедушкам. Некоторых помню до сих пор.

Прошло лет десять, из медицины я ушла по состоянию здоровья, но мысль о пожилых покоя не давала. Тогда еще не было фондов поддержки стариков, все помогали детям. На одном из таких форумов, посвященном детским домам, я увидела сообщение, где предлагалось поддержать начинающую организацию, работающую в домах престарелых. На форуме к этому сообщению отнеслись резко негативно: мол, не надо писать про стариков, тут помогают детям! Это было первое, что меня поразило. Я не наивная девочка с распахнутыми глазами, но мне казалось, что люди, которые помогают, должны быть добры, тактичны, вежливы. Потом я хорошо узнаю, что среда волонтеров - абсолютно такое же человеческое сообщество, как и любое другое. Здесь есть и негатив, и склоки, и зависть. Это одно из самых больших несовпадений ожидания с реальностью... В общем, тогда я перешла по ссылке на сайт помощи старикам. Так начался мой многолетний путь участия в работе будущего фонда "Старость в радость".

Я начала с переписки с бабушками в домах престарелых. Затем меня попросили принять участие в организации региональной группы "Старость в радость" в Петербурге. И я согласилась. Это сейчас рекламу фонда крутят в торговых центрах, а тогда, когда все только начиналось, нам - небольшой группе активистов - было очень непросто. В петербургские дома престарелых волонтеров не хотели пускать, поэтому мы ездили по областным. Возили памперсы, сладости, старались выполнить просьбы. Общались с бабушками и дедушками, они нас уже знали, ждали. Своими силами проводили концерты. Потом стали подключаться коллективы и артисты, выступавшие в домах престарелых по праздникам.

Многие удивлялись, почему я выбрала стариков. Вот то ли дело дети, это новая жизнь, а старики уже почти отжили свое, там болезни, там смерть. Но мне по-прежнему интересно с пожилыми, они рассказывают про свою жизнь, им важно, что их слушают, что их не забыли, им нужно сочувствие и внимание не меньше, чем детям. Они работали, растили детей, отдали свое время и здоровье для страны… Конечно, мои радужные образы порой разбивались о реальность. Не все старики прожили достойную жизнь, кто-то бросил семью и поэтому один, кто-то спился и поэтому инвалид. Но я сторонний человек, а передо мной слабые люди. Не мне их судить, каждый отвечает за свои поступки сам.

Через какое-то время я отошла от руководства группой. Во-первых, я по сути своей не организатор. Во-вторых, я параллельно волонтерила в приюте, где у меня была подшефная девочка. Дома престарелых наши были далеко в области, на поездки туда уходил весь выходной день, а девочка ждала меня. Я выбрала ребенка. Некоторое время я еще ездила с группой в ближний дом престарелых в Стрельне. Муж мне помогал: возил, грузил, разгружал, носил. Дочка тоже с десяти лет нередко ездила со мной, общалась с бабушками.

Однажды увидела объявление, что срочно требуются волонтеры - преподаватели компьютерной грамотности для пенсионеров. Было страшно браться за это без опыта преподавания, но я пошла. Со временем стало хорошо получаться, мои пенсионеры меня любили, я их тоже. Некоторые ученики мне до сих пор присылают поздравления с праздниками в соцсетях, и это очень приятно. Затем по личным обстоятельствам пришлось оставить это дело и несколько лет добровольчеством я не занималась. Последние полтора года работала волонтером в организации "Наши дети" - дежурила в больницах у отказничков или деток, чьи родители не могут быть с ними рядом во время лечения. Из-за пандемии это стало невозможно.

Как только я увидела призыв стать волонтером для пенсионеров, сразу поняла - мне туда надо. Хотя стаж у меня большой, но все равно было страшновато. Как встретят меня, какие люди попадутся? Всегда перед звонком переживаю, а вдруг что-то не заладится. Каждую заявку стараюсь выполнить идеально - порадовать, принеся именно те продукты, какие хочет бабушка или дедушка. Выбираю в магазине, как себе, чтобы хорошее, чтобы красивое, даже лучше, чем себе. Мне нравится - получается что-то вроде квеста, когда ставишь галочку на последнем продукте, и найдено именно то, что просили, то радость, будто приз выиграла. И расстраиваюсь, если не все нашла, хотя обошла несколько магазинов.

Конечно, очень вдохновляет и мотивирует, когда тебя искренне благодарят. Я работаю за спасибо в буквальном смысле. Люди разные: есть те, кто просто радуется помощи, есть более требовательные. Приятно, когда настороженные и недоверчивые вначале старики потом улыбаются и благодарят. Появились уже постоянные заявители, "свои" бабушки и дедушки. Есть такие, о ком сожалеешь, что не вернешься снова, но не каждый готов перезванивать конкретному волонтеру - стесняются, не хотят напрягать.

Волонтеры, как и все, кто работает с людьми, подвержены выгоранию. Даже самые вовлеченные, активные, горящие идеей. Они даже, наверное, еще больше, чем другие. Приходилось и переживать, и депрессовать, и даже уходить, потом возвращаться. Но это может быть в любой работе. В проекте #Мывместе в этом плане проще, ведь заказчика ты видишь недолго. Если попался неприятный человек, расстроишься, конечно, но это не месяцы труда - ушел, погрустил и забыл. Это не идет ни в какое сравнение с тем, когда нам запрещали посещать дом престарелых или больницу - а там бабушки ждут и не знают, что не приехали, потому что запретили, получается, что предали…

Я понимаю, что те, для кого этот проект первый, сильно переживают, но здесь нужно просто отсечь негативный опыт и не вспоминать. Радостных и благодарных точно гораздо больше! Некоторые бабушки и дедушки говорят столько добрых слов, что их на десятерых хватит. И потом, мы же идем помогать ради того, чтобы помогать. Те, кто ждет, что все поголовно будут принимать их визиты с благоговением и восторгом, неизбежно разочаруются. Так не бывает.

Вспоминаю, как однажды в наш приют пришли девушки-волонтеры, занимавшиеся с детьми рукоделием. Моя подшефная и еще одна девочка - им было лет по девять - очень любили рукоделие. И вот эти волонтеры несколько раз пришли, а потом сказали, что больше не появятся, так как занимаются всего две девочки, а остальным неинтересно. Прошло много лет, но я до сих пор возмущаюсь. Занимались целых две девочки! И они очень ждали! А их кинули. Для тех двух девочек рукоделие было светом в окне. Волонтерам же нужна была большая аудитория для самоутверждения, так, что ли?! По-моему, если ты смог помочь хотя бы одному из многих, если он тебя ждет, если ты ему нужен, то все не зря. А двое - это уже много.

Когда-то я мечтала, что если бы у меня была возможность, то я бы забрала из дома престарелых хотя бы одну бабушку. Но как забрать одну, когда их там много - прекрасных, хороших. Меня убивает, что я не могу помочь всем и сделать их жизнь достойной.

Работая в проекте, познакомилась с одной семьей: там женщина 65 лет ухаживает за лежачим мужем, лежачей 93-летней мамой, и у нее сын-инвалид. При этом она доброжелательная и веселая, мы договорились дружить семьями. Подружилась еще с одной бабушкой, у нее в 46 лет умер сын (сам кардиолог-реаниматолог, а умер от инфаркта), брат за границей. Несколько раз выполняла ее заявки, если она не будет против, то хотела бы продолжать с ней общаться, помогать.

Проект #Мывместе не изменил меня - я пришла в него с опытом и сформировавшимися взглядами, - но стал неожиданным, ярким этапом в моей жизни. Выполнив последний заказ за день, идешь домой усталой, но радостной - день прожит со смыслом.

Справка "РГ"

Согласно оперативной информации Смольного, волонтеры проекта #Мывместе выполнили 15493 заявки петербуржцев старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию.

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