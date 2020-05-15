Театр "Приют комедианта" пригласил зрителей на онлайн-чаепитие

Санкт-Петербургский театр "Приют комедианта" впервые провел традиционную встречу со зрителями в режиме онлайн. Директор-художественный руководитель Виктор Минков пригласил их на чаепитие и рассказал о будущих премьерах.

В этом театре есть добрая традиция: перед каждой премьерой приглашать членов клуба постоянных зрителей "Охота на драматургов" на посиделки за чаем вместе с режиссерами и артистами. Нынче карантин, можно провести только виртуальное чаепитие, и в финале 33-го сезона в гостях были режиссеры Дмитрий Волкострелов, Александр Созонов, актриса Юлия Ауг.

Сезон завершился

- К сожалению, нахожусь сейчас один в нашем уютном кафе. Пустой зал, пустые фойе, кафе - это так непривычно и драматично, так быть не должно. Очень ждем зрителей, - признался Виктор Минков. - 15 мая мы завершаем 33-й сезон, очень необычный, с одной стороны - насыщенный, с другой - поломанный случившейся в мире пандемией, что грустно. Но надо жить дальше.

Во время вынужденного простоя мы катастрофически много потеряли. Это и постоянный контакт со зрителями, и деньги, на которые существовали - делали новые спектакли, приобретали новое сценическое оборудование. Сорвалось несколько гастролей - собирались выезжать со спектаклями во многие уголки России и за рубеж. Мы привыкли репетировать, играть, делать декорации, шить костюмы, а теперь сидим дома… Конечно, артисты хотят видеть полный зал людей, которые будут переживать, плакать, смеяться вместе с ними. Это самое ценное.

Далее говорили о предстоящих премьерах.

"Русская классика" от Волкострелова

Дмитрий Волкострелов. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"

Режиссер Дмитрий Волкострелов, создатель "театра post" (независимая театральная группа из Петербурга), художественный руководитель Центра им. Мейерхольда, вышел на связь из Москвы. Его новый спектакль "Русская классика" был готов в марте, но премьеру сыграть не успели - театр закрыли.

Волкострелов рассказал о постановке, у которой будет пять версий:

- Спектакль не столько о литературе "золотого века", сколько о времени - с 1799 года (родился Пушкин) по 1904 год (умер Чехов). Выбор времени - субъективный. В процессе общения, разговоров с артистами - их пятеро - мы поняли, что у каждого есть свой взгляд на русскую классику, разные пристрастия. Каждый спектакль - индивидуальный взгляд на эту историю. Актеры расскажут о самых важных, ключевых событиях в каждом десятилетии. Мы работаем со временем, с событиями, которые происходили с писателями, и с пространством, которое придумали с художником Ксенией Перетрухиной.

"Это все она"

Александр Созонов. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"

Александр Созонов (выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Кирилла Серебренникова) находится сейчас в Ижевске.

Перед всеобщим переездом в Сеть он начал репетировать спектакль "Это все она" по пьесе современного драматурга Александра Иванова. Репетиции продолжились во время изоляции в онлайн-формате. По словам директора театра, уже готова декорация, начали шить костюмы.

- Это прекрасная история о взаимоотношениях матери и сына, потерявших отца и отдалившихся друг от друга, - поведал Александр Созонов. - Чтобы узнать, что происходит с сыном, найти какую-то тропинку к нему, мать заводит аккаунт в одной из соцсетей, фальшивую аватарку девочки-готки, и общается с сыном. У них завязываются отношения, мальчик влюбляется в нее… Приходите на спектакль и узнаете, чем все это закончится. Пьеса написана десять лет назад, но, кажется, сегодня стала особенно актуальной. Она об общении людей в интернет-пространстве, о внутренней изоляции героев.

У нас прекрасные артисты, был кастинг, попадание, считаю, суперточное, Петербург - кузница прекрасных артистов.

В роли сына - 16-летний актер кино и телевидения Олег Чугунов. Он родился в Петербурге. В его фильмографии уже более 40 работ. Известен по фильму "Ничей", сериалам "Дружина", "Консультант", "Экспроприатор", другим. И вот его первый театральный опыт.

Художник спектакля - Павел Семченко (один из создателей Инженерного театра АХЕ), "специалист по созданию театральных чудес", как выразился Созонов. "Каждое появление аватарок - это индивидуальный номер, - пояснил режиссер. - "Четвертой стены" нет, есть общее пространство: театр-интернет - искусство - человек. Мы все в одном поле - информационном, культурном, и это часть нашей жизни".

"Очень волнуюсь!"

Юлия Ауг. Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"

На главную роль в спектакле "Это все она" приглашена актриса Юлия Ауг. Как режиссер она выпустила в этом году спектакль "Перемирие" по пьесе донецкого драматурга Алексея Куралеха в петербургском Театре "На Литейном".

По связи из Москвы актриса рассказала, чем для нее стало еще одно возвращение в Петербург:

- Для меня это, с одной стороны, очень важно. С другой стороны - невероятно волнуюсь. Мало кто знает, что я трусиха, боюсь всего. Боюсь выходить на сцену, хотя могу выглядеть как победитель. Петербург - это город, в котором я родилась, училась, стала актрисой, первый раз вышла на сцену. Здесь случилась моя первая настоящая любовь, это город, с которым я связана кровеносными сосудами, которые невозможно перерезать.

Кстати, Юлия Ауг и Олег Чугунов снимались вместе в сериале "Хор".

Онлайн или "живьем"?

Виктор Минков ответил на вопросы зрителей. Самые актуальные:

Изменится ли работа театра после вынужденного режима изоляции?

- Надеюсь, что не изменится. А это значит, что мы ежедневно, как и раньше, будем играть спектакли, будем творить. У нас уже такой зуд до работы, до контакта со зрителями, общения!

Будете ли вы и дальше проводить трансляции спектаклей?

- Я не сторонник онлайн-театра. Очень тяжело привыкаю к нему. На мой взгляд, никакая трансляция не передаст того живого контакта, что возникает между людьми - артистом и зрителем - непосредственно в зале. Во время изоляции смотрю спектакли своих коллег, великих мастеров - российских и зарубежных. Да, безусловно, в этом что-то есть: занимает досуг, не дает отвыкнуть от того, чем ты живешь. Но я прекрасно вижу, как много теряют спектакли в онлайн-режиме, как проигрывают личной, непосредственной реакции, которая происходит в зале, пропадает восприятие. Как только мы начнем играть "живьем", не будем транслировать онлайн-спектакли.

Что вам помогает быть позитивным в такой сложный период?

- Постоянное онлайн-общение с моими друзьями, коллегами. И вера в то, что скоро мы все увидимся, сможем обняться, посмотреть друг другу в глаза. Еще за это время я прочел много книг, которые были отложены, на них просто не было времени.

Присоединившиеся к эфиру зрители писали: "Как я рада вас видеть и слушать!", "Будет огромное количество желающих прийти в "Приют комедианта", "Сил нет - в театр хочется ОЧНО!", "Спасибо за сегодняшний вечер. Глоток воздух. До встречи!"

Виктор Минков резюмировал:

- После небольшого отпуска мы планируем открыть театр 12 июня (естественно, пока не знаем, в каком формате это произойдет). Мы очень ждем вас! У нас в театре есть вакцина: хорошее настроение, творчество наших замечательных актеров и режиссеров, радушие, к которому вы, надеюсь, привыкли в нашем уютном, теплом доме.

Мы по-прежнему будем дарить вам молодость, необычные, умные, искренние спектакли, оставаться истинно петербургским театром - в плане репертуара, стиля. Верим, что скоро наша встреча будет не виртуальной, а по-настоящему близкой, потрясающей.