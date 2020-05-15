Ученые предложили использовать пептиды для борьбы с коронавирусом

Исследователи из инжинирингового центра микротехнологии и диагностики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" предложили способ диагностики и инактивации коронавируса с помощью пептидов.

В частности, исследователи считают возможным для борьбы с COVID-19 использовать короткие цепочки из аминокислотных остатков, пространственно комплементарные шипу коронавируса SARS-CоV-2, сообщает пресс-служба вуза.

Идея петербургских ученых базируется на следующем принципе. Во время заражения SARS-CoV-2 адсорбируется на поверхности клеток благодаря шипам, которые связываются с белком ACE-2. Фактически этот рецептор называют "входными воротами" для коронавируса, а далее он проникает внутрь клеток и начинает активно формировать свои копии.

Петербургские ученые предположили, что для того, чтобы инактивировать COVID-19, можно использовать молекулы олигопептидов, их структура такова, что они могут быть комплементарны шипам коронавируса.

Соответственно, ученые из ЛЭТИ предлагают создавать биочипы с молекулами-пептидами, которые бы связывались с коронавирусом и не давали ему возможность присоединиться к рецептору ACE-2. При реализации такой технологии происходит, во-первых, оперативная диагностика коронавируса, во-вторых - его инактивация.

Правда, пока это только теоретические выкладки. Чтобы реализовать эту идею на практике, ученым необходимо определить короткие пептиды, которые могли бы конкурировать с рецепторами ACE-2 за узнавание фрагментов шипа коронавируса и превентивно связываться с ними.

Определенные наработки у исследовательской группы есть. Так, ранее сотрудники инжинирингового центра микротехнологии и диагностики разработали концепцию систем сопряженных ионно-водородных связей, которые являются основой построения биологических надмолекулярных структур. Исследователи проанализировали пространственную конфигурацию шипов COVID-19, а также белка ACE-2 и разработали две последовательности аминокислотных остатков, которые в теории могут связываться с шипами.

В одной последовательности восемь аминокислотных остатков, во второй - 15. Первый пептид легко растворяется в воде, его проще и дешевле синтезировать, но зато второй может обеспечивать большую прочность связывания.

Следующий этап - экспериментальные исследования, в ходе которых будут проводиться испытания на отсутствие токсичности и возможности применения в противовирусной терапии и лишь затем могут наступить клинические испытания. В вузе говорят, что вся эта работа займет примерно 8-10 месяцев.