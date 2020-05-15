В Калининграде нашли застрявшую в жилом доме мину времен войны

Минометную мину, застрявшую в межэтажном перекрытии жилого дома, обезвредили в Калининграде специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. 82-миллиметровая мина обнаружилась в перекрытии между вторым и третьим этажами при проведении ремонтных работ в доме довоенной постройки на улице Велижской.

Опасная находка пролежала здесь со времени штурма Кенигсберга в апреле 1945-го. Военные инженеры вывезли ее на полигон Балтийского флота, вместе с боеприпасами, обнаруженными почти одновременно на территории зоопарка. Там при проведении работ по благоустройству нашли пять артиллерийских снарядов, ручную осколочную гранату Ф-1 и 40-миллиметровый фаустпатрон. Все взрывоопасные предметы будут уничтожены методом подрыва.