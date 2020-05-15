В Псковской области анонсировали продление масочного режима до сентября

Масочный режим в Псковской области будет сохранен до сентября. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

"До сентября месяца абсолютно точно будет масочный режим", - заявил Ведерников и подчеркнул, что основная задача, которая сейчас стоит перед властями - донести до граждан информацию, что жить в условиях коронавируса придется еще долго. В частности, Ведерников отметил, что в привычку должно войти не только ношение масок, но и соблюдение социальной дистанции, дезинфекция.

Также глава региона выразил опасения, что может возникнуть вторая волна коронавируса осенью 2020 года, тогда ситуация будет осложнятся вспышками сезонных респираторных заболеваний.

На сегодняшний день в Псковской области подтверждено 386 случаев коронавирусной инфекции, 112 пациентов выздоровели, 8 человек - скончались.