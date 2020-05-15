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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Сапун-горе в Севастополе запретят кататься на велосипедах и лошадях

Текст: Юлия Крымова
На территории мемориального комплекса "Сапун-гора", посвященного освобождению Севастополя в годы Великой Отечественной войны, будет введен запрет на катание на роликах, велосипедах, самокатах и лошадях, а также выгул собак. Об этом сегодня на заседании местного отделения Российского военно-исторического общества сообщил директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- Молодежь приезжает покататься на велосипеде по Сапун-горе, я считаю, что это неправильно, - сообщил Мусиенко. - Мы подготовили проект правил поведения на территории мемориала, предоставили его членам отделения Российского военно-исторического общества, отправили в Общественную палату Севастополя, чтобы услышать предложения.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе завершился первый этап реконструкции на Сапун-горе

К 75-летию Победы на Сапун-горе завершился первый этап реконструкции. Аллеи и дорожки вымощены плиткой, открыта новая аллея Славы русского оружия, отреставрированы пять памятников, восстановлены советские и немецкие артиллерийские орудия, а также боевая техника времен войны - танки и самоходные артустановки.

Запреты решили ввести, чтобы защитить элементы комплекса от разрушения и исключить случаи вандализма, а также подчеркнуть мемориальное значение памятника. По словам Мусиенко, сразу после открытия Сапун-горы 9 мая по аллеям катались двое велосипедистов, хотя плитка "еще не застыла". А в другой день рабочие увидели на свежем покрытии следы копыт: кто-то проехал по мемориалу на лошадях.

- Это не место для развлечений, а мемориал, - подчеркнул директор музея. - Велосипед можно оставить на стоянке и дальше прогуляться пешком. Здесь должно быть комфортно людям любого возраста, в том числе пожилым, не должно быть шума и грохота.

Вместе с тем, общественники предложили все-таки разрешить велосипеды и самокаты для маленьких детей.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Такой запрет ни к чему, кроме негатива со стороны местных жителей не приведет. А это одно из любимых мест у горожан. - считает председатель Севастопольского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалка.

Но большинство участников заседания поддержали новые правила.

- Мы детей своих хотим приучить к почитанию подвига погибших в годы войны, - отметил спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев. - В городе есть скверы и парки с дорожками для велосипедов, детские площадки, места для выгула собак. А на мемориал приходят, чтобы поклониться павшим. Ребенок должен увидеть Вечный огонь и орудия тех лет, пройтись по аллее Бессмертного полка и посмотреть на лица героев, а не проехать мимо на "самокатике".

Как сообщил Николай Мусиенко, границы мемориала "Сапун-гора" будут расширены - этот вопрос уже согласован с руководством города. После этого со всех сторон установят ограждение и будут закрывать мемориал на ночь.

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