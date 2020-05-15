С Исторического бульвара в Севастополе уберут 10 частных объектов

С территории Исторического бульвара в Севастополе предстоит убрать около десяти коммерческих объектов, не имеющих отношения к музейной деятельности. Об этом "РГ" рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

- По поручению президента мы должны сохранить целостность объекта культурного наследия - Исторического бульвара, - сообщил Мусиенко. - Если у объектов недвижимости есть добросовестные приобретатели, то будем рассматривать вопрос выкупа.

11 мая президент России Владимир Путин по итогам встречи с севастопольскими общественниками поручил сформировать предложения об освобождении территории Исторического бульвара "от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности".

По словам Мусиенко, к настоящему времени установлены частные лица и организации, которым принадлежат здания.

- На нашей территории находятся "Зеленхоз" (владелец в Башкирии), бывший террариум (ООО "Крымтур"), кафе "Редут", мастерская "Гранит и мрамор", два строения ДОСААФ, аттракционы, а также частное домовладение, - говорит директор музея. - Почти все - в заброшенном и полуразрушенном состоянии, ремонту и восстановлению не подлежат, однако владельцы требуют за них крупные суммы.

Для двух объектов музей провел независимую оценку, которая показала, что рыночная стоимость гораздо ниже той, которую называют собственники.

Николай Мусиенко отмечает, что при формировании границ Исторического бульвара, который включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения, не были учтены требования федерального закона N 73-ФЗ от 25.06.2002 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" в части сохранения целостности памятников.

Как сообщила вице-губернатор Севастополя Ольга Тимофеева на состоявшемся сегодня заседании местного отделения Российского военно-исторического общества, правительство города ведет переговоры с владельцами. Некоторые из них, в частности, ДОСААФ, согласились передать свои здания музею. Но другие настаивают на выкупе.

- Владельцы в украинские годы получили имущество на Историческом бульваре, которое сейчас в основном представляет из себя руины, - рассказала Тимофеева. - Но теперь "добросовестные приобретатели" за свои руины выдвигают коммерческие требования на выкуп. За остатки кафе "Редут" названа сумма 40 миллионов рублей - это дико и необоснованно, люди фактически пытаются нажиться на городе и на всех нас. Поэтому мы ведем работу по двум направлениям: с одной стороны, пытаемся понять, насколько приобретения были добросовестными, а с другой - провести независимую оценку этих объектов.