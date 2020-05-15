Новости

МИД сожалеет, что российский гумконвой не пустили в Боснию и Герцеговину 20:36
Объем банковских вкладов граждан с начала мая не изменился 20:32
С Исторического бульвара в Севастополе уберут 10 частных объектов 20:20
ВОЗ: В России очень хорошо организовано тестирование на коронавирус 19:53
Во Флориде потерпел крушение истребитель F-22 19:49
Минобрнауки прокомментировало письмо о домогательствах преподавателя 19:48
Музей медицины в "Ночь музеев" откроет онлайн доступ к фондам 19:26
Ученые решили бороться с COVID-19 с помощью ОРВИ 19:26
В Волгоградской области насильник малолетней дочери получил 18 лет тюрьмы 19:12
Протестующие торговцы "Фуд-сити" разошлись по домам 19:10
Московское метро попросило придумать имя чат-боту 19:06
Врачи больницы им. Иноземцева спасли 60-летнюю москвичку после инсульта 19:00
В Псковской области анонсировали продление масочного режима до сентября 18:54
В Сингапуре пилот из США осужден за нарушения правил карантина 18:46
На Сапун-горе в Севастополе запретят кататься на велосипедах и лошадях 18:37
Каршеринг готов ввести новый режим аренды в Москве 18:34
Под Калугой главврач уволился после скандала с доплатами за COVID-19 18:30
В ФРГ зафиксировано самое резкое снижение уровня ВВП с 2009 года 18:26
В Петербурге "заминировали" суд и больницы 18:25
Попова: Ситуация нормализуется при отсутствии новых случаев коронавируса 18:23
Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу "княжны" 18:23
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка "Фуд-сити" 18:21
Нижегородская область введет свои выплаты медикам за COVID-19 18:21
В США рухнули розничные продажи 18:17
Митрополит Амфилохий: Черногорские власти провоцируют гражданскую войну 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут работать школы после открытия
Как будут работать школы после открытия
Московское метро отмечает 85-летие
Московское метро отмечает 85-летие
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Алексей Мазус: Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
15.05.2020 20:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С Исторического бульвара в Севастополе уберут 10 частных объектов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
С территории Исторического бульвара в Севастополе предстоит убрать около десяти коммерческих объектов, не имеющих отношения к музейной деятельности. Об этом "РГ" рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- По поручению президента мы должны сохранить целостность объекта культурного наследия - Исторического бульвара, - сообщил Мусиенко. - Если у объектов недвижимости есть добросовестные приобретатели, то будем рассматривать вопрос выкупа.

Фото: Юлия Крымова/РГ
На Сапун-горе в Севастополе запретят кататься на велосипедах и лошадях

11 мая президент России Владимир Путин по итогам встречи с севастопольскими общественниками поручил сформировать предложения об освобождении территории Исторического бульвара "от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности".

По словам Мусиенко, к настоящему времени установлены частные лица и организации, которым принадлежат здания.

- На нашей территории находятся "Зеленхоз" (владелец в Башкирии), бывший террариум (ООО "Крымтур"), кафе "Редут", мастерская "Гранит и мрамор", два строения ДОСААФ, аттракционы, а также частное домовладение, - говорит директор музея. - Почти все - в заброшенном и полуразрушенном состоянии, ремонту и восстановлению не подлежат, однако владельцы требуют за них крупные суммы.

Для двух объектов музей провел независимую оценку, которая показала, что рыночная стоимость гораздо ниже той, которую называют собственники.

Николай Мусиенко отмечает, что при формировании границ Исторического бульвара, который включен в перечень объектов культурного наследия федерального значения, не были учтены требования федерального закона N 73-ФЗ от 25.06.2002 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" в части сохранения целостности памятников.

Как сообщила вице-губернатор Севастополя Ольга Тимофеева на состоявшемся сегодня заседании местного отделения Российского военно-исторического общества, правительство города ведет переговоры с владельцами. Некоторые из них, в частности, ДОСААФ, согласились передать свои здания музею. Но другие настаивают на выкупе.

- Владельцы в украинские годы получили имущество на Историческом бульваре, которое сейчас в основном представляет из себя руины, - рассказала Тимофеева. - Но теперь "добросовестные приобретатели" за свои руины выдвигают коммерческие требования на выкуп. За остатки кафе "Редут" названа сумма 40 миллионов рублей - это дико и необоснованно, люди фактически пытаются нажиться на городе и на всех нас. Поэтому мы ведем работу по двум направлениям: с одной стороны, пытаемся понять, насколько приобретения были добросовестными, а с другой - провести независимую оценку этих объектов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин указал доукомплектовать койки аппаратами ИВЛ
Лавров заявил об отсутствии прежней свободы после завершения пандемии
СК установил, кто разместил фото нацистов в проекте "Бессмертный полк"
Оператор "Северного потока-2" намерен обжаловать решение немецкого регулятора
Шойгу: Весенний призыв идет по плану, несмотря на COVID-19
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве