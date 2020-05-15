В Крыму полицейские раскрыли кражу 30 ульев с пчелами

В Бахчисарайском районе Крыма полицейские в короткий срок раскрыли кражу 30 ульев с пчелами общей стоимостью более чем 150 тысяч рублей. Оказалось, что кражу совершили пасечники-конкуренты потерпевших. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Все началось с того, что в дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району обратился представитель одной из частных пчеловодческих артелей, который заявил о пропаже сразу в предгорных лугах ульев с пчелами, пчелопродуктов, а также пустых ульев, приготовленных к летнему сезону. Ущерб пасечник оценил в сумму более чем 150 тысяч рублей.

Оперативники довольно быстро вычислили трех жителей пригорода Севастополя, подозреваемых в краже. Все они тоже оказались пчеловодами, как и хозяева разоренных пасек.

- Во время майских праздников злоумышленники проникли на территорию каждой пасеки и, надев специальную одежду и маски, погрузили ульи на прицеп к легковому автомобилю ВАЗ-2113, - рассказали в пресс-службе МВД. - Для совершения кражи они совершили несколько поездок, тайно перевезя на территорию своего пчеловодческого хозяйства более 30 ульев.

Автомобиль воров, как и все похищенное ими, полицейские обнаружили в селе Родное под Севастополем. Сейчас все украденное имущество возвращено законным владельцам. Сам пострадавший пчеловод, Олег Запорожец, признался, что поначалу не надеялся на помощь правоохранителей.

- То, с каким энтузиазмом и напором работали следователи, меня приводило в изумление - особенно, когда за первую неделю были установлены личности, совершившие кражу, отметил он. - Дальше четыре дня слежки, сидения в засаде и поиска места, где находились ульи и итог: 14 мая следователи задержали группу лиц, совершивших эту кражу. Мое мнение о нашей полиции сильно изменилось!

Следственное подразделение ОМВД России по Бахчисарайскому району возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Каждому из мужчин, ни один их которых официально не работает, грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Все они будут дожидаться суда под подпиской о невыезде.