В Ростове исправительную колонию закрыли на карантин из-за COVID-19

В Ростове-на-Дону исправительную колонию №2 закрыли на карантин, так как у одного из сотрудников учреждения обнаружен коронавирус. Приостановлен прием и перевод осужденных из ИК-2 в другие колонии.

До особого указания прекращен прием посылок и передач для заключенных.

"Сотрудники ИК-2 переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждения. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение", - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Кроме того, адвокаты смогут общаться со своими подзащитными только в средствах индивидуальной защиты: в масках, перчатках и бахилах.

На Дону число зарегистрированных больных коронавирусом выросло до 2200 человек.