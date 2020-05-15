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15.05.2020 10:45
Проект: В регионах

Укротители ураганов

В Ростовской области заработала вторая ветроэлектростанция
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 102(8156)
В Ростовской области началась промышленная эксплуатация Каменской ветровой электростанции проектной мощностью 100 мегаватт. Выработанная 26 установками энергия поступила на федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Фото: Александр Гавриленко/РГ Фото: Александр Гавриленко/РГ
Фото: Александр Гавриленко/РГ

- На Дону будет четыре ветропарка совокупной мощностью 400 мегаватт, два из них, Сулинская ВЭС и Каменская ВЭС,уже успешно эксплуатируются. Строительство еще двух идет по графику, очередные мощности последовательно введут в строй в 2020 и 2021 году, - отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

Фото: iStock
Не менее 25 заводов в России будут вырабатывать электроэнергию из мусора

Предполагается, что в нынешнем году начнет поставлять энергию Гуковская ветроэлектростанция, мощность которой также 100 мегаватт. В настоящее время на ВЭС завершается пусконаладка отдельных систем, а персонал станции готовится к комплексным испытаниям оборудования.

Неподалеку от Донецка возведут Казачью ветряную электростанцию. Строительство ветропарка разобьют на два этапа. До октября 2020 года будет установлено 12 ветряков, а затем, на втором этапе, еще столько же. На проектную мощность станция выйдет в четвертом квартале 2021 года.

В планах "укротителей ураганов" - так в шутку называют ветроэнергетиков - нарастить в Ростовской области мощности до 600 мегаватт. Тем более что в Таганроге налажено производство комплектующих ВЭС, стальных башен для установки энергетического оборудования.

В Адыгее тоже реализуют ветровые проекты. В марте там заработала самая крупная в России электростанция на 150 мегаватт.

Не отстают от донского региона и в Краснодарском крае. Инвестиции в первый ветропарк в Темрюкском районе составляют свыше 20 миллиардов рублей. Предполагается, что электростанция на Кубани будет вырабатывать 150 мегаватт. Она начнет работать в 2021 году.

Между тем

В декабре прошлого года в Калмыкии введены в эксплуатацию солнечные электростанции: первая очередь Малодербетовской СЭС мощностью 15 мегаватт и две очереди Яшкульской СЭС совокупной мощностью 33,5 мегаватта. До этого в республике таких объектов не было. Полностью завершить строительство планируется в нынешнем году. Благодаря солнечной энергии ежегодно выброс углекислого газа в атмосферу будет сокращаться на 60 тысяч тонн.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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