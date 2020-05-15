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Проект: В регионах

В Волгограде реконструировали детский сад

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Детский сад №246 в Советском районе Волгограда после лицензирования примет 220 воспитанников. Реконструированное учреждение проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. Так, глава региона осмотрел пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты специалистов, групповые помещения для детей, оценил благоустройство на прилегающих площадках.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, благодаря надстройке и возведению трехэтажной пристройки общая площадь здания выросла с 1,1 тысячи до 2,9 тысячи квадратных метров. Пищеблок оснастили новым оборудованием. Готовые блюда будут доставлять в группы с помощью специального лифта. Расширение пространства также позволило оборудовать в детском саду кабинеты для дополнительного образования воспитанников, для работы учителя-логопеда и педагога-психолога, увеличить зону медблока, обустроить необходимые санитарно-бытовые помещения. Выросло и количество групп: вместо шести их стало десять (девять с 12-часовым пребыванием и одна группа кратковременного пребывания).

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
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- Мы провели сложный эксперимент по достройке и реконструкции объекта с применением современных технологических решений, - отметил Андрей Бочаров. - Такой подход позволил создать современное полномасштабное развивающее пространство для детей. Это хорошая практика для территорий с плотной застройкой, где уже сложно найти место для строительства нового учреждения. Такой опыт мы будем применять в Волгограде и других муниципальных образованиях.

На территории рядом с детским садом сделали пешеходные зоны, проезды и тротуары, высадили растительность, смонтировали наружное освещение. Застройщик также обновил игровые и спортивные площадки, для каждой группы по периметру здания установлены теневые навесы с малыми архитектурными формами.

За шесть лет на территории Волгоградской области построены и реконструированы 57 детских садов, что обеспечило свыше 18 тысяч мест. Обеспечена стопроцентная доступность учреждений для детей в возрасте от трех до семи лет. В 2020-2021 годах будут введены в эксплуатацию еще 16 садиков суммарно на 2369 мест, в том числе 725 ясельных.

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