В Волгоградской области насильник малолетней дочери получил 18 лет тюрьмы

К 18 годам колонии строгого режима приговорен насильник несовершеннолетней дочери из города Михайловка Волгоградской области. Об этом "РГ" сообщили в областном суде.

42-летний "отец" несколько лет насиловал ребенка с семилетнего возраста. В суде обвиняемый не признал свою вину. Но на процессе она была полностью доказана.

Были представлены неопровержимые доказательства преступления, в том числе заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Михайловский районный суд приговорил насильника к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.