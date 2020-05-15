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15.05.2020 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области насильник малолетней дочери получил 18 лет тюрьмы

Текст: Алена Ларина

К 18 годам колонии строгого режима приговорен насильник несовершеннолетней дочери из города Михайловка Волгоградской области. Об этом "РГ" сообщили в областном суде.

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42-летний "отец" несколько лет насиловал ребенка с семилетнего возраста. В суде обвиняемый не признал свою вину. Но на процессе она была полностью доказана.

Были представлены неопровержимые доказательства преступления, в том числе заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Михайловский районный суд приговорил насильника к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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