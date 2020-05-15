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15.05.2020 10:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За два года по Крымскому мосту проехали почти 10 миллионов машин

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

По Крымскому мосту за два года с момента его открытия проехали 9,5 миллиона машин, в том числе свыше миллиона грузовиков и более 120 тысяч автобусов. А автовладельцы и грузоперевозчики, воспользовавшись бесплатным инфраструктурным объектом вместо остановленной переправы, сэкономили более 35 миллиардов рублей. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань"
От Краснодара до Крымского моста построят новую дорогу

Ровно два года прошло с тех пор, как 15 мая 2018 года президент России сел за руль "КамАЗа" и возглавил колонну строительной техники, впервые проехавшей на грандиозному 19-километровому мосту. На следующий день через Керченский пролив поехали легковые автомобили и автобусы. За два года мост пересекли почти в два раза больше автомобилей, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года.

- Мы видим, что Крымский мост востребован, в двух направлениях идет непрерывное бесперебойное движение, - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Он не только надежно связал два берега, но и дал большой толчок экономическому развитию полуострова.

Упростив логистические цепочки, новый инфраструктурный объект снизил себестоимость доставки грузов на полуостров, повысил темпы строительства и возведения объектов ФЦП, стимулировал рост объемов оптовой и розничной торговли.

Фото: Пресс-служба ЮППК
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

Сейчас Крымский мост функционирует в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в Керченском проливе. За работой четырехполосной трассы и двухпутной железной дороги следят более 200 сотрудников и 59 единиц техники.

В декабре 2019 года по железнодорожной части Крымского моста прошли первые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы. За четыре с половиной месяца пассажирские составы дальнего следования прошли по мосту более 400 раз и перевезли свыше 200 тысяч пассажиров.

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